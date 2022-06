Obrambna ministra ZDA in Kitajske o nesoglasjih glede Tajvana

Singapur, 10. junija - Obrambna ministra ZDA in Kitajske sta se danes v Singapurju prvič srečala v živo in se sporekla glede Tajvana. Wei Fenghe je obljubil, da bo Kitajska "razbila" vsak načrt za neodvisnost otoka, in opozoril, da so pripravljeni brez oklevanja začeti vojno, če bi Tajvan razglasil neodvisnost, poroča francoska tiskovna agencija AFP.