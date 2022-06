Scholz po Srbiji in Kosovu danes še v Severni Makedoniji in Bolgariji

Skopje/Sofija, 11. junija - Nemški kancler Olaf Scholz se bo po petkovem obisku Kosova in Srbije danes v sklopu svoje turneje po Zahodnem Balkanu mudil še v Bolgariji in Severni Makedoniji. Tako kot v Prištini in Beogradu bodo pogovori tudi v Sofiji in Skopju namenjeni pospeševanju pridruževanja držav Zahodnega Balkana Evropski uniji in reševanju dvostranskih vprašanj.