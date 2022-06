Sova: Agencija ni prekoračila svojih pooblastil

Ljubljana, 10. junija - Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) je za portal Necenzurirano pojasnila, da je s priporočilom, naj vladni funkcionarji pred odhodom uničijo službene telefone in računalnike, izvajala svoje zakonsko določene pristojnosti in ni prekoračila svojih pooblastil. Dodali so, da gre za preventivno protiobveščevalno zaščito.