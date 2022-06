Dun & Bradstreet o negotovostih in priložnostih

Ljubljana, 12. junija - Svetovno gospodarsko okolje se sooča z veliko negotovostjo. Po drugi strani pa vsaka kriza za podjetja predstavlja tudi priložnost, saj se lahko v negotovih časih osredotočijo v reorganizacijo in optimizacijo svojega poslovanja, so poudarili v družbi Dun & Bradstreet, ki je ponudnik poslovnih podatkov in analitike.