Tedenski pregled - svet od 10. do 16. 6.

Ljubljana, 17. junija - Vojna na vzhodu Ukrajine se je nadaljevala z nezmanjšano intenzivnostjo. Ključno mesto Severodoneck je pred padcem. V Kijevu so medtem Ukrajino osebno podprli voditelji Nemčije, Francije in Italije ter predsednica Evropske komisije. Znova pa se zapleta v odnosih med EU in Veliko Britanijo, ki želi enostransko spremeniti dele sporazuma o brexitu.