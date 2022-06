Bandićevi sodelavci iz afere Agram obsojeni, izjema oproščeni podjetnik

Zagreb, 9. junija - Podjetnika Petra Pripuza, ki je po smrti zagrebškega župana Milana Bandića postal prvoobtoženi v aferi Agram, je sodišče v Zagrebu oprostilo vseh obtožb, od favoriziranja pri zbiranju odpadkov do nezakonitega zaposlovanja. Drugih 11 soobtoženih je spoznalo za krive in jim dosodilo od sedem do 14 mesecev zapora, poročajo hrvaški mediji.