Scholz danes z obiskom Srbije in Kosova začenja turnejo po Zahodnem Balkanu

Beograd, 10. junija - Nemški kancler Olaf Scholz bo danes z obiskom v Beogradu in Prištini začel svojo turnejo po Zahodnem Balkanu. Poleg Srbije in Kosova bo obiskal tudi Severno Makedonijo in Bolgarijo ter se udeležil konference v sklopu Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP). Oči so uprte predvsem v Srbijo, ki še vedno niha med Rusijo in EU.