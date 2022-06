Ljubljana, 9. junija - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec bo danes ob 11.45 na ministrstvu, na Štukljevi 44 v Ljubljani, dal izjavo za medije o aktivnostih ministrstva glede novic o izkoriščanju tujih delavcev v podjetjih Marinblu in Selea ter potekajočih postopkih nadzora v zvezi s tem primerom, so sporočili z ministrstva.