Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 6.)

Ljubljana, 8. junija - Tuje tiskovne agencije so danes poročale, da na gospodarskem ministrstvu zaradi okvare v rafineriji OMV ne pričakujejo pomanjkanja naftnih derivatov v Sloveniji in da je več uglednih Slovencev novo vlado pozvalo k razumnemu oblikovanju stališča glede Ukrajine. Poročale so tudi o posledicah neurja, ki je v torek zajelo skoraj celotno državo.