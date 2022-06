WHO potrdila več kot 1000 primerov opičjih koz v 29 državah

Ženeva, 8. junija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je doslej potrdila več kot 1000 primerov opičjih koz v 29 državah, ki niso endemične za to bolezen. Nevarnost, da se opičje koze uveljavijo v državah, ki niso endemične, je realna, je danes opozoril generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.