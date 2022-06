Direktor Narodnega muzeja Slovenije Car: Verjamem, da imamo v muzeju originale

Ljubljana, 8. junija - Direktor Narodnega muzeja Slovenije Pavel Car je v izjavi potem, ko so v muzeju tik pred zdajci odpovedali za danes napovedano razstavo Popotovanja z umetniškimi deli, ki naj bi jih ustvarili svetovni velikani likovne umetnosti, zatrdil, da je videl certifikate in da verjame v avtentičnost del. Kljub temu so se odločili, da razstave ne odprejo.