NPU izvaja hišne preiskave na območju Ljubljane, neuradno v Energetiki Ljubljana

Ljubljana, 8. junija - Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti na območju Ljubljane izvajajo sedem hišnih preiskav. Osumljenih je pet fizičnih oseb, eno so preiskovalci pridržali. Portala Siol in Necenzurirano poročata, da so preiskave v Energetiki Ljubljana.