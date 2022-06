OECD zaradi vojne v Ukrajini sklestil napoved svetovne gospodarske rasti

Pariz, 8. junija - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je zaradi vojne v Ukrajini sklestila napoved letošnje svetovne gospodarske rasti. Ta naj bi bila triodstotna, in ne 4,5-odstotna, kot je OECD napovedoval decembra. Svetovno gospodarstvo bo zaradi ruske invazije na Ukrajino plačalo visoko ceno, so zapisali.