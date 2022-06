Stroški dela v začetku leta navzgor

Ljubljana, 8. junija - Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v prvem letošnjem četrtletju povprečno za 0,8 odstotka višji kot leto prej. Najbolj izrazito so se zvišali v kmetijstvu, po drugi strani pa so se zaradi zmanjšanja izplačil (izrednih) dodatkov, povezanih z epidemijo covida-19, najbolj znižali v zdravstvu in socialnem varstvu.