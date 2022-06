Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske v maju 47-krat poletele na pomoč

Ljubljana, 8. junija - Dežurne helikopterske posadke Slovenske vojske so v maju 47-krat poletele na pomoč. Od tega so 10-krat poletele na pomoč v gore in 36-krat poskrbele za helikoptersko nujno medicinsko pomoč in za prevoz inkubatorja. Pri tem so prepeljale 54 poškodovanih oz. obolelih in skupaj letele 57 ur, so sporočili iz Generalštaba Slovenske vojske (SV).