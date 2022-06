Banke pozivajo k varnemu plačevanju na počitnicah

Ljubljana, 8. junija - Združenje bank Slovenije je pred poletnimi počitnicami objavilo priporočila o ravnanju s plačilnimi karticami ter o uporabi POS-terminalov in bankomatov. Strankam med drugim tudi priporočajo, naj se pri menjavi evrov v kune pozanimajo o veljavnih tečajih, saj so menjalni tečaji v hrvaških bankah in hranilnicah različni.