Frankfurtski knjižni sejem letos s 4000 razstavljavci

Frankfurt, 8. junija - Na letošnjem frankfurtskem knjižnem sejmu, ki bo potekal od 19. do 23. oktobra, pričakujejo več kot 4000 razstavljavcev iz več kot 65 držav. Kot so sporočili organizatorji, kaže, da bodo poleg častne gostje Španije še posebej močno zastopane Velika Britanija, ZDA, Italija in Francija.