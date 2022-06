Inditex v prvem četrtletju z 80-odstotnim skokom dobička

Madrid, 8. junija - Španski tekstilni velikan Inditex, ki ima med drugim v lasti znamke Zara, Bershka in Massimo Dutti, je v prvem četrtletju svojega poslovnega leta, to je med februarjem in koncem aprila, zabeležil 760 milijonov evrov čistega dobička, kar je 80 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Rast je imel kljub zaprtju svojih trgovin v Ukrajini in Rusiji.