Udeleženci okrogle mize o trajnosti v podjetjih kot dolgoročnem procesu

Ljubljana, 7. junija - Za uvajanje trajnosti v podjetju so pomembni povezovanje, osveščanje strank in zaposlenih ter dolgoročno razmišljanje, so soglašali sogovorniki na današnji okrogli mizi. "Ko se bo izstavilo račune, se bo ugotovilo, da se trajnost splača," je poudaril ustanovitelj podjetja Pipistrel Ivo Boscarol.