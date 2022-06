V Kočevju razstava Signature - Kar obstaja, kar se prigodi, kar pripoveduje Vita Oražma in Lele B. Njatin

Kočevje, 8. junija - V Likovnem salonu pokrajinskega muzeja v Kočevju bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo fotografa Vita Oražma in pisateljice ter vizualne umetnice Lele B. Njatin. Predstavila se bosta z nizom tako imenovanih kompozitov. Razstavo, ki bo na ogled do 3. septembra, so pripravili v okviru 11. niza Poletje s kočevskimi likovnimi ustvarjalci.