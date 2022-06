V rekordni raciji v Trstu zasegli 4,3 tone kokaina

Trst, 7. junija - Italijanska policija je v tržaškem pristanišču izvedla obsežno racijo, v kateri je zasegla 4,3 tone kokaina. Obenem je bilo v Italiji ter v več drugih evropskih državah in Kolumbiji aretiranih skupno 38 ljudi, zasegli pa so tudi skoraj dva milijona evrov gotovine, je danes sporočila italijanska policija. Sodelovali so tudi slovenski policisti.