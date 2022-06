Število opravljenih delovnih ur v prvem četrtletju višje

Ljubljana, 7. junija - V letošnjem prvem četrtletju so zaposlene osebe, ki so prejele plačo ali nadomestilo plače v breme delodajalca, opravile 317,7 milijona delovnih ur. To je za 5,7 odstotka več kot v enakem lanskem četrtletju. Na zvišanje je vplivalo predvsem povečanje števila zaposlenih oseb.