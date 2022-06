Turški vojaki naj bi na severu Sirije "nevtralizirali" teroriste YPG

Istanbul, 6. junija - Turški vojaki so po navedbah obrambnega ministrstva na severu Sirije "nevtralizirali" 16 domnevnih pripadnikov kurdske milice YPG, ki jo ima Turčija za teroristično skupino. To je bil odgovor na napade, je v nedeljo na Twitterju sporočilo ministrstvo v Ankari. Kurdski viri so za nemško tiskovno agencijo dpa turške navedbe označili za neutemeljene.