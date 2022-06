Za uvod v kranjsko Prešerno poletje po 18. letih združena kranjska skupina California

Kranj, 6. junija - Po dveh letih epidemije se to poletje v Kranj vrača pester program kulturnih, športnih in drugih dogodkov. V treh mesecih se bo v mestu zvrstilo okoli 160 dogodkov, za uvod pa bo po 18. letih premora nastopila skupina California, je na današnji novinarski konferenci v Kranju povedal direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Klemen Malovrh.