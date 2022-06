Vzpostavitev hitrega vlaka med Parizom in Berlinom možna naslednje leto

Strasbourg, 12. junija - Francoski železniški operater SNCF in nemški Deutche Bahn bi lahko prihodnje leto vzpostavila hitro železniško povezavo med Parizom in Berlinom. Kot je pred časom sporočil predsednik in glavni izvršni direktor SNCF Jean-Pierre Farandou, upajo, da bodo eno potovanje dnevno med francosko in nemško prestolnico lahko začeli ponujati decembra 2023.