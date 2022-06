Nagrada društva restavratorjev za življenjsko delo Ivanu Bogovčiču

Ljubljana, 6. junija - Društvo restavratorjev Slovenije je v Narodni galeriji podelilo stanovske nagrade Mirka Šubica za leto 2021. Za življenjsko delo so nagradili Ivana Bogovčiča, priznanja pa so podelili ekipi konservatorjev-restavratorjev pod vodstvom Saše Snoj, ekipi Restavratorskega centra, konservatorsko-restavratorskemu oddelku Gorenjskega muzeja in Martini Vuga.