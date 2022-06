Začenja se vrh Amerik

Los Angeles, 6. junija - V Los Angelesu se bo danes začel deveti vrh Amerik, ki ga bo gostila vlada predsednika ZDA Joeja Bidna in na katerem naj bi bile med glavnimi temami migracije. Vrh naj bi nakazal novo obdobje sodelovanja ZDA z Latinsko Ameriko, vendar so priprave na srečanje spremljale grožnje z bojkotom in obtožbe o neambicioznem programu.