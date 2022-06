V predmestju Aten požar zajel hiše

Atene, 5. junija - Grški gasilci so davi obvladali velik gozdni požar na jugu Aten, ki je izbruhnil v soboto. Več sto lokalnih prebivalcev v predmestju Ano Voulo je moralo zaradi oblakov gostega dima zapustiti svoje domove, so sporočile reševalne službe. Požar je zajel in poškodoval več hiš, poroča nemška tiskovna agencija dpa.