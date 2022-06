V Hiši kulture v Pivki odprli razstavo grafik na temo Kosovelove poezije

Pivka, 4. junija - Ob zaključku petdnevne grafične delavnice, na kateri so na temo poezije ustvarjali štirje umetniki oziroma umetnice, so v galeriji za sodobno likovno umetnost Hiša kulture v Pivki v petek odprli razstavo Pesmi v grafiki/Srečko Kosovel, ki bo na ogled do 24. junija. Razstavljajo Jovana Đukić, Miha Majes, Monika Plemen in Maša Pušnik.