Visokošolski sindikat glede zaposlitve Kustečeve opozarja na morebitno koruptivnost

Ljubljana, 3. junija - Na novico, da bo nekdanja ministrica za šolstvo Simona Kustec dobila delo na Univerzi na Primorskem, se je odzval visokošolski sindikat, ki opozarja na morebitne znake korupcije. Z univerze so odgovorili, da jo bodo zaposlili zaradi njenih kompetenc, sama pa se, kot je dejala za medije, veseli pedagoškega in raziskovalnega dela na univerzi.

V Visokošolskem sindikatu Slovenije (VSS) opozarjajo, da bi lahko imela zaposlitev Kustečeve, ki je pred ministrovanjem predavala na ljubljanski fakulteti za družbene vede, na primorski univerzi znake koruptivnega dejanja. Jeseni naj bi začela predavati v okviru študijskega programa politologija na fakulteti za management.

Kot pojasnjujejo v VSS, pedagoška zaposlitev Kustečeve na primorski univerzi "nima prepričljive ekonomske osnove". Kot pojasnjujejo v sindikatu, na fakulteti za management sicer obstaja študijski program politologija, toda univerza je že pred leti zamrznila njegovo redno izvajanje zaradi premalo vpisa in odpustila večino izvajalcev.

"Za naslednje leto je resda objavila razpis za vpis na ta študijski program, a izvajala ga bo le kot izredni študij. Na izrednem študiju praviloma ni zaposlitev, saj so finančni viri preveč nestabilni, sploh če se vpiše le nekaj študentov kot v zadnjih nekaj letih," so zapisali v sindikatu. "Prav tako ni verjeten motiv, da njena zaposlitev pomeni naložbo Univerze na Primorskem (UP) v dvig svojega ugleda, kajti številni zaposleni na fakulteti za družbene vede so imeli po klavrni politični vlogi ministrice Kustec resne zadržke pred njeno vrnitvijo," so navedli.

Motiv za zaposlitev Kustečeve na primorski univerzi naj bi po mnenju sindikata bil v nedavno pripravljenem predlogu razreza sredstev institucionalnega financiranja raziskovalnih organizacij, ki je bil nenavadno ugoden za mariborsko univerzo, od koder prihaja nekdanji državni sekretar Mitja Slavinec, in za primorsko univerzo. Ti dve raziskovalni organizaciji naj bi dobili precej več od drugih. "Zaradi protesta ostalih raziskovalnih organizacij sklep v izteku delovanja prejšnje vlade ni bil sprejet, namera po favoriziranju bodočega delodajalca pa je bila jasna," so prepričani v sindikatu.

Novo vodstvo ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so v sindikatu pozvali, "naj revidira vse primere sumljivega parkiranja proračunskega denarja v prijateljskih zavodih, ki sta jih v zadnjih mesecih izvedla Mitja Slavinec in Simona Kustec".

Kustečeva je o navedbah sindikata za Delo povedala, da je bilo temeljno vodilo njenega dela "vedno pod enakimi pogoji zagotavljati delo vsem, ki so izpolnjevali zahtevane formalne kriterije. Takšno usmeritev so imeli zaposleni, ki so skupaj z vsemi vključenimi skupinami, ki so upravičene do sredstev institucionalnega financiranja, sodelovali pri pripravah in usklajevanju predloga za njihov razrez," je dejala. Dodala je, da se sama veseli pedagoškega in raziskovalnega dela na primorski univerzi.

S primorske univerze pa so za STA potrdili, da bo Kustečeva zaposlena na fakulteti za management, na kateri bo opravljala raziskovalno in pedagoško delo znotraj katedre za politologijo, sociologijo, komuniciranje, etiko in kulturologijo v managementu, ki pokriva omenjena vsebinska področja na skoraj vseh študijskih programih fakultete in ne zgolj na študijskem programu politologije".

"Pri izvajanju slednjega študijskega programa, ki ga izvajajo kot izredni študij, sicer sodelujejo tudi drugi visokošolski učitelji s sklenjenimi pogodbami o zaposlitvi, saj se na ta način zagotavlja izvajanje študijskega programa v skladu s standardi kakovosti," so dodali.

Zapisali so, da zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti prepoznava neustrezno sistemsko financiranje posameznih institucij in želi vsem omogočiti enake pogoje za raziskovanje in razvoj ter jih s tem izenačiti v odstotkih stabilnega in konkurenčnega financiranja. To izenačenje je predvidel že zakonodajalec, in v tem kontekstu je pričakovano, da organizacije, ki so podfinancirane, prejmejo ustrezna sredstva, med katerimi je tudi primorska univerza.

Zato izjave sindikata glede stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti ne morejo komentirati. So pa razočarani, da agencija za raziskovalno dejavnost, kljub dejstvu, da je novi zakon v veljavi že od 1. januarja, še vedno ni sprejela ustreznih podzakonskih aktov.