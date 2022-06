Poljska dokončala 125 kilometrov ograje na meji z Belorusijo

Varšava, 3. junija - Poljska je doslej s posebno ograjo zavarovala 125 kilometrov svoje meje z Belorusijo, so danes sporočili iz tamkajšnje obmejne straže. Gradbena dela na preostalih odsekih bodo predvidoma končana do konca junija, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa danes sporočili prek Twitterja.