Medved in Šestan sta si na Dolenjskem ogledala škodo po četrtkovem neurju s točo

Šmarješke Toplice, 3. junija - Novi državni sekretar ministrstva za obrambo Rudi Medved in republiški poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan sta se po četrtkovih neurjih, ki so prizadela celjsko območje, Koroško, Dolenjsko, Zasavje in Kamnik, s povzročeno škodo danes seznanila v občinah Šentjernej in Šmarješke Toplice. Medved je ob tem ocenil, da pomoč po neurjih vselej zamuja.