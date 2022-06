Okoli 85 odstotkov kopalnih voda v Evropi lani odlične kakovosti

Bruselj, 3. junija - Skoraj 85 odstotkov evropskih kopališč je lani izpolnjevalo najstrožje standarde kakovosti EU za odlično kakovost vode, so danes sporočil iz Evropske komisije. Boljše kakovosti od celinskih so sicer obalne vode, delež kopalnih voda z odlične kakovosti pa se je v zadnjih letih stabiliziral, so povzeli v Bruslju.