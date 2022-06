Ob dnevu krvodajalstva opozorila o povečevanju potreb po darovanju krvi

Ljubljana, 4. junija - V Sloveniji danes tradicionalno obeležujemo dan krvodajalstva kot spomin na ta dan leta 1945, ko so bile v Sloveniji odvzete in shranjene prve enote krvi. Ob tem dnevu so na Rdečem Križu Slovenije opozorili, da se potrebe po krvi z vračanjem zdravstva v stare tire delovanja znova povečujejo, in predvsem mlade pozvali k njenemu darovanju.