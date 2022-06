Tudi lani prebivalci Slovenije večinoma potovali po domači državi

Ljubljana, 3. junija - Lani je zasebno potovalo okoli 534.000 prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let. Skupaj so opravili okoli 4,9 milijona zasebnih potovanj, pri čemer so tako kot leto prej večinoma potovali po Sloveniji, v tujini pa so po navedbah državnega statističnega urada največkrat obiskali Hrvaško.