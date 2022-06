Turška inflacija dosegla najvišjo stopnjo po letu 1998

Ankara, 3. junija - Inflacija v Turčiji se je maja povzpela na najvišjo raven po letu 1998 in je na medletni ravni znašala 73,5 odstotka, so pokazali uradni podatki turškega statističnega urada. Inflacijo so poganjale predvsem višje cene hrane in energije. Neodvisni ekonomisti ob tem opozarjajo, da je dejanska inflacija bistveno višja.