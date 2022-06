V ZD Idrija čez poletje odprti le nadomestni ambulanti družinske medicine

Idrija, 4. junija - V Zdravstvenem domu (ZD) Idrija, kjer se soočajo s kadrovsko stisko, bosta poleti delovali le nadomestni ambulanti družinske medicine. S tem bodo zaposlenim omogočili koriščenje dopusta, pacientom, tudi tistim, ki so po odhodu dveh zdravnic ostali brez osebnega zdravnika, pa dostop do zdravnika. Takšna ureditev bo v veljavi do 31. avgusta.