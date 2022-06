Bliža se rok za izplačilo regresa za letni dopust

Ljubljana, 4. junija - Bliža se 1. julij, s tem pa rok za izplačilo regresa za letni dopust v letošnjem letu. Delodajalec je dolžan delavcu, ki je zaposlen celo leto in ima pravico do dopusta, do 1. julija izplačati regres najmanj v višini minimalne plače. Neizplačilo regresa za letni dopust je prekršek, za katerega je zagrožena globa v znesku od 3000 do 20.000 evrov.