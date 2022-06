Začeli so snemati biografsko dramo o Leonardu Bernsteinu

Los Angeles, 2. junija - Pod okriljem Netflixa so maja začeli snemati biografski film o Leonardu Bernsteinu. Ameriškega dirigenta in skladatelja igra Bradley Cooper, ki je tudi režiser filma, podpisuje pa se tudi kot producent filma in z Joshom Singerjem soavtor scenarija. Po pisanju Variety naj bi režijo filma Cooperju odstopil Steven Spielberg.