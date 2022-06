Jazz festival Ljubljana v 63. izdaji z obširnim programom na več prizoriščih

Ljubljana, 1. junija - Jazz festival Ljubljana bo v 63. izdaji med 15. in 18. junijem naštel 30 koncertov na različnih prizoriščih pri Cankarjevem domu (CD), večina jih bo v parku pred hišo. Prvič bo mogoče slišati enega največjih predstavnikov arabske glasbe Anouarja Brahema. Med vrhunce so uvrstili še bobnarja Hamida Drakea in Big band Orkestra Slovenske vojske.