Prisegla avstralska vlada, v njej tudi ministrica slovenskih korenin

V novi vladi laburista Albaneseja, ki je na splošnih volitvah 21. maja premagal konservativca Scotta Morrisona, dve ključni ministrstvi vodita ženski. V Maleziji rojena Penny Wong je prevzela zunanje ministrstvo, Clare O'Neil pa je postala ministrica za notranje zadeve.

Ed Husic, ki bo na čelu ministrstva za industrijo in znanost, je prvi musliman, ki bo služil v avstralski vladi, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Richard Marles, ki je bil od leta 2019 namestnik vodje laburistične stranke, bo opravljal dvojno vlogo podpredsednika vlade in obrambnega ministra.

Vodenje ministrstva za okolje in vodo prevzema 52-letna Tanya Plibersek, Avstralka slovenskih korenin. Albanese je Pliberskovo sprva nameraval imenovati za ministrico za izobraževanje, a ji je na koncu določil okoljski resor.

Njena selitev z izobraževanja na okolje je bila presenečenje, so poročali avstralski mediji, pri čemer so namigovali na nesoglasja med njo in Albanesejem.

Dejstvo, da Albanese v času svoje volilne kampanje ob sebi ni imel veliko v javnosti priljubljene Pliberskove, ki ima izkušnje v laburistični stranki, je pred volitvami sprožalo komentarje. Po navedbah virov v laburistični stranki Pliberskova ni želela zamenjati izobraževanja za okolje.

A na Facebooku je političarka z ministrskimi izkušnjami v preteklih vladah v torek zvečer sporočila, da je "zelo vesela", da je bila imenovana za ministrico za okolje in vodo, in da "se veseli izziva".

"Tanya je nekdo, ki zna opraviti stvari. Ona je izkušena nekdanja ministrica in tudi nekdanja ministrica v senci," pa je na novinarski konferenci v torek dejal Albanese, na spletni strani poroča televizija Sky News Australia. Na Twitterju pa je ob prisegi vlade novi premier še zapisal, da je "ponosen na svojo izkušeno, raznoliko in energično ekipo".

Albanese in trije drugi ministri na ključnih resorjih so sicer prisegli že dva dneva po volitvah, da bi njemu in zunanji ministric Wong omogočili udeležbo v Tokiu na vrhu voditeljev zavezništva Quad, ki ga ob Avstraliji sestavljajo še ZDA, Indija in Japonska.

Nova levosredinska vlada bo imela 77 sedežev v 151-članskem spodnjem domu parlamenta, kar pomeni, da ima Albanese večino in ni odvisen od podpore drugih strank, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Gre za prvo laburistično avstralsko vlado od leta 2013. Albanese je v zmagovalnem povolilnem nagovoru obljubil, da bo iz Avstralije naredil supersilo na področju obnovljive energije, pri določanju nacionalne politike dal glas staroselcem, ustvarjanje enakih priložnosti za ženske pa postavil med prednostne naloge.