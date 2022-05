Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (31. 5.)

Ljubljana, 31. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o izjavi italijanskega veleposlanika Carla Companile, v kateri je pozitivno ocenil sodelovanja med Slovenijo in Italijo ter izpostavil ključne projekte in sodelovanja. Poročale so tudi o izjavi odhajajočega premierja Janeza Janše o sankcijah proti Rusiji, dvigu cen energentov in vojaški pomoči Ukrajini.