V Italiji odpustili pilota, ker je med poletom zaspal

Rim, 31. maja - Italijanska letalska družba ITA Airways je danes potrdila, da so odpustili pilota, ki je 1. maja med poletom iz New Yorka v Rim nad Francijo zaspal in ni bil dosegljiv za kontrolo letenja. Po trditvah letalske družbe potniki v nobenem trenutku niso bili v nevarnosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.