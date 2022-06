V SEM nova stalna razstava Plečnikova Lectarija

Ljubljana, 1. junija - V Slovenskem etnografskem muzeju (SEM) bodo ob 18. uri odprli stalno razstavo Plečnikova Lectarija. Po besedah avtorice koncepta Tanje Roženbergar prinaša zgodbo "o medičarskih in svečarskih izdelkih, rokodelskih znanjih ter sodelovanju, prijateljstvu, ljubezni in življenjski zgodbi dveh družin, ki ju povezujeta Ljubljana in arhitekt Jože Plečnik".