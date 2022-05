Banka Slovenije: Vojna v Ukrajini dodatno krepi inflacijo

Ljubljana, 31. maja - Ruska vojaška agresija v Ukrajini in z njo povezane sankcije se po navedbah Banke Slovenije v slovenskem gospodarstvu odražajo v omejenem obsegu. "Šok se odraža predvsem v visoki rasti cen energentov in surovin, kar prek naraščanja uvoznih cen dodatno krepi inflacijo," so zapisali po objavi majske inflacije v Sloveniji in območju z evrom.