Na marketinški konferenci o spreminjanju vedenja potrošnikov

Portorož, 31. maja - Pot do uspeha v trženju je poznavanje potrošnika, pri tem pa je bistveno prepoznati novo vedenje potrošnikov, so ugotavljali predavatelji na Slovenski marketinški konferenci v Portorožu. Predstavljeni so bili primeri različnih praks, od spletnih zmenkarij in prodaje rastlin do napovedovanja rezultatov parlamentarnih volitev.