Teden prostovoljstva v socialno varstvenem zavodu Hrastovec

Slovenske Gorice, 30. maja - V okviru 23. Nacionalnega tedna prostovoljstva, ki ga tradicionalno organizira Slovenska filantropija, so tudi v socialno varstvenem zavodu Hrastovec v minulem tednu pripravili bogat program, s katerim so praznovali prostovoljstvo, se zahvalili prostovoljcem ter ozaveščali širšo javnost o vlogi in pomenu prostovoljstva, so sporočili iz zavoda.