S projektom Svoboda ni siva do novega izgleda ljubljanske zaporske stavbe

Ljubljana, 30. maja - V Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana je od marca do maja potekal projekt Svoboda ni siva. V tem času so s pomočjo pobudnic, obsojencev in uličnih umetnikov prebarvali zunanji del zavodskega zidu okoli nogometnega igrišča, nato pa zid polepšali z različnimi motivi, je zapisano na spletni strani vlade.