Festival Jazz 'ma mlade prebuja mariborsko Kulturno četrt Židovska

Maribor, 30. maja - Festival Jazz 'ma mlade v Mariboru med 3. in 17. junijem šestič združuje ljubitelje jazz glasbe, umetnosti, vina in kulinarike. Mestu in širšemu občinstvu bo po napovedih predstavil mlade umetnike in umetnice ter z dogajanjem obogatil nedavno nastalo Kulturno četrt Židovska.