Odbor DZ za gospodarstvo podprl predstavitev ministrskega kandidata Hana

Ljubljana, 28. maja - Odbor DZ za gospodarstvo je danes predstavitev kandidata za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana ocenil kot ustrezno. Vprašanja so se med drugim nanašala na napovedane spremembe pri obdavčitvi, zagotavljanje kadrov, državno lastništvo v turizmu, ukrepanje ob draginji. Sam napoveduje posvetovanje in dialog z deležniki.